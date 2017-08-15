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silver_slider

Заметки гениального сыщика

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Добро пожаловать в Венский зоопарк - мой самый любимый в Европе!:)
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silver_slider
August 15th, 9:02
Венский зоопарк для меня - особенный. Он небольшой, очень уютный, там нет огромных территорий. А вот моих любимых зверей там больше, чем в любом другом европейском зоопарке, которые я посещала:) Очень по уму там все сделано. Например, для посетителей расписаны часы кормлений, чтобы можно было понаблюдать. Сейчас все покажу:)

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Сам вход - очень скромненький, показывать не интересно. Билет в зоопарк стоит 15 евро.

Сразу идем смотреть панду:)

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У некоторых зверей есть свои дома. Например, у коал.

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А это - территория носух, про которых у меня недавно был целый пост:)
Носухи - одни из самых любимых наших зверей. Мы стараемся навестить их во всех зоопарках, где они живут. Больше всего их - в Вене. Когда-то они жили в небольшом вольере. Теперь у них - большая территория. А самое замечательная традиция зоопарка в том, что на домике носух написано, когда их будут кормить. Кормление - это маленькое шоу. Разумеется, мы дождались этого момента! В назначенный час очень симпатичная девушка и молодой человек вошли на территорию носух с мисками фруктов. И началооооось!!!!!!!

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Рядом - дом крокодилов и всякого подводного мира...

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А это - сотрудники зоопарка, которые разносят еду. Очень позитивные)

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Очнеь хороший бегемотищще:)

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Пандик:)

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По мере приближения к детской площадке появляются всякие "детские" животные. У кроликов - огромная территория!! Наши бы обзавидовались:)

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Муравьед... К нему тоже можно попасть на кормление:)

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А это - тирольский дом! Чтобы попасть сюда, надо подняться на гору

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Здесь продаются деревенские продкукты!!! Правда, в выходные народу многовато - все активно закупаются

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Пока поднимаешься в гору, проходишь территорию волков...

волки


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33 comments :
( 33 comments Leave a comment )
old_extremist
2017-08-15 06:07 am (UTC)
Ягуарчики там чертовски красивы - черный и "обычный".
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silver_slider
2017-08-15 06:44 am (UTC)
Там много классных зверей:) Я просто самых любимых выбрала:)
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kladez_zolota
2017-08-15 06:16 am (UTC)
Какие все классные!
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awfully_nice123
2017-08-15 06:59 am (UTC)
Ооо, спасибо за замечательное настроение с утра!))) Ваш репортаж чудесный, столько позитивных зверей))) А первое впечатление от носух у меня из книги Даррелла)))
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silver_slider
2017-08-15 02:01 pm (UTC)
О! А я вот упустила рассказ у Даррелла:) Надо бы прочесть:)) Очень люблю этих зверей:)

Спасибо на добром слове!:)
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ocherie
2017-08-15 07:04 am (UTC)
Носухи и коала такие няшные! А капибары - вообще моя любовь!
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silver_slider
2017-08-15 02:01 pm (UTC)
Я тоже капибарок люблю)
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lenorlux
2017-08-15 07:26 am (UTC)
я все пыталась поймать кормление коал и ни разу не сложилось. А к пингвинам вы заходили?
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silver_slider
2017-08-15 02:00 pm (UTC)
Заходили, ага:)
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arukhlin
2017-08-15 08:43 am (UTC)

Я венский тоже очень люблю, хотя кормление носух не заставал

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silver_slider
2017-08-15 02:00 pm (UTC)
Нам не с первого посещения повезло:)
Но мы всегда, когда в Вене бывали, приезжали в этот зоо:)
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voenjur
2017-08-15 09:20 am (UTC)
Красиво, особенно фламинго и рыбка.
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silver_slider
2017-08-15 02:00 pm (UTC)
Фламинго там очень розовые:)
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astakhova_99
2017-08-15 09:52 am (UTC)
Пандочки вне конкуренции!) Леночка, спасибо!
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silver_slider
2017-08-15 02:00 pm (UTC)
Ага, пандочки классные:)
А я больше всего носух люблю:)
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tory_london
2017-08-15 10:50 am (UTC)
Отличный пост, приятно прогуляться по Венскому зоопарку, когда ты в Москве)
Красная панда такой милаш)
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silver_slider
2017-08-15 01:59 pm (UTC)
Спасибо большое:)) Тоже этот зоопарк любите?:)
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ponyroman
2017-08-15 12:09 pm (UTC)
Миленькие зверюшки. :)
А я в детстве после того как прочитал "Винни Пуха" мечтал ослика иметь. :)
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silver_slider
2017-08-15 01:59 pm (UTC)
Ослики клевые:)
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popandopulis
2017-08-15 12:40 pm (UTC)
Не могу понять, как люди которые тянутся к прекрасному могут быть народом убивающим украинцев...
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aleks_visero
2017-08-15 01:58 pm (UTC)
Первый закон о защите животных принял Адольф Элоизыч. Фамилию вам написать или сами догадаетесь?
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aleks_visero
2017-08-15 01:56 pm (UTC)
Вообще-то скученность-это плохо. За последние лет двадцать только в один зоопарк ходил, в славном русском городе Прага :)
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silver_slider
2017-08-15 01:58 pm (UTC)
Там нет скученности, там очень по-умному территория распределена:) У зверей - большие территории:)
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ponyroman
2017-08-15 08:32 pm (UTC)
А девчёнка какая красивая на фотографии! :)
А я раньше всегда думал, что в Австрии все девочки выглядят как Адольф Гитлер, с усиками под носом... :)))))
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rider3099
2017-08-16 05:10 am (UTC)
Замечательное место!
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yuryr1980
2017-08-18 03:09 pm (UTC)
Какая красота! :) Не был еще в венском зоопарке.
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