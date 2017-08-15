Добро пожаловать в Венский зоопарк - мой самый любимый в Европе!:)

Венский зоопарк для меня - особенный. Он небольшой, очень уютный, там нет огромных территорий. А вот моих любимых зверей там больше, чем в любом другом европейском зоопарке, которые я посещала:) Очень по уму там все сделано. Например, для посетителей расписаны часы кормлений, чтобы можно было понаблюдать. Сейчас все покажу:)
Сам вход - очень скромненький, показывать не интересно. Билет в зоопарк стоит 15 евро.
Сразу идем смотреть панду:)
У некоторых зверей есть свои дома. Например, у коал.
А это - территория носух, про которых у меня недавно был целый пост:)
Носухи - одни из самых любимых наших зверей. Мы стараемся навестить их во всех зоопарках, где они живут. Больше всего их - в Вене. Когда-то они жили в небольшом вольере. Теперь у них - большая территория. А самое замечательная традиция зоопарка в том, что на домике носух написано, когда их будут кормить. Кормление - это маленькое шоу. Разумеется, мы дождались этого момента! В назначенный час очень симпатичная девушка и молодой человек вошли на территорию носух с мисками фруктов. И началооооось!!!!!!!
Рядом - дом крокодилов и всякого подводного мира...
А это - сотрудники зоопарка, которые разносят еду. Очень позитивные)
Очнеь хороший бегемотищще:)
Пандик:)
По мере приближения к детской площадке появляются всякие "детские" животные. У кроликов - огромная территория!! Наши бы обзавидовались:)
Муравьед... К нему тоже можно попасть на кормление:)
А это - тирольский дом! Чтобы попасть сюда, надо подняться на гору
Здесь продаются деревенские продкукты!!! Правда, в выходные народу многовато - все активно закупаются
Пока поднимаешься в гору, проходишь территорию волков...
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Оказавшись в Лондоне после недели путешествий по небольшим английским городам, испытыываешь шок. Бегущий, меняющийся, стремительный. “Как много народу…”, - ворчишь, пристраиваясь в очередь за билетом в метро. Но знаешь: Уже через час тебя закрутит этот одержимый, живой и разноцветный поток людей…
Спасибо на добром слове!:)
Я венский тоже очень люблю, хотя кормление носух не заставал
Но мы всегда, когда в Вене бывали, приезжали в этот зоо:)
А я больше всего носух люблю:)
Красная панда такой милаш)
А я в детстве после того как прочитал "Винни Пуха" мечтал ослика иметь. :)
А я раньше всегда думал, что в Австрии все девочки выглядят как Адольф Гитлер, с усиками под носом... :)))))