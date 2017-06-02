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Заметки гениального сыщика

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Израильские хроники. Кто и с какого возраста служит в Израильской армии.
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June 2nd, 12:01
Примерно в 17 лет израильские ребята и девчонки  получают приглашение явиться в военкомат. Оспорить его нельзя.  К письму прилагаются купоны на автобус - забота о том, чтобы не пришлось добираться за свои деньги. На купонах написана дата того дня, когда их можно использовать, и если после поездки от них еще что-то осталось, можно в течение дня кататься бесплатно. Служат в израильской армии и девушки и парня - положение страны обязывает. Путешествуя по Израилю, я не часто встречала военных в разных городах. Но в Иерусалиме их было много:)

Сегодня поговорим про Израильскую армию.



Помню, как еще в 90х знакомые девчонки вместе с родителями уезжали жить в Израиль. Меня, недавнюю школьницу, тогда поразило извести о том, что им придется служить в армии. Так и было - знакомая девочка писала, что пошла служить... Потом мы уже не переписывались.



По закону страны все без исключения граждане Израиля, достигшие 18-летнего возраста, подлежат призыву на действительную военную службу. Мужчины служат в течение 3 лет, женщины - 24 месяца. После увольнения в запас они ежегодно будут призываться на военные сборы. Для репатриантов старше 18 лет служба в армии Израиля продлится от 4 до 30 месяцев, всё зависит от семейного положения. Если репатриант старше 24 лет, то его могут вызвать только на сборы резервистов, освобождая от обязательного несения службы.



От военной службы на законных основаниях освобождены женщины, состоящие в браке и имеющие детей, а также репатриантки, переехавшие в страну в возрасте более 17 лет. Особые правила существуют для граждан Израиля, занимающихся врачебной деятельностью. А если репатриант уже служил в армии иностранного государства, то срок службы в Израиле сократится ровно на столько, сколько было прослужено ранее.



Прочитала, что новые эмигранты регистрируются в течение полугода по приезду в призывном пункте и призываются на сразу. Эти полгода даются на личные дела: решить вопрос с жильем, устроиться на работу... На срочную службу их могут призвать не ранее чем через год со дня прибытия в страну, резервистов призывают только через два года.
Затем репатриант проходит медицинское обследование и экзамены. Один из важных – экзамен на знание иврита, от его результатов зависит, в какой род войск направят новобранца.



Демобилизация – это то, ради чего стоит послужить. Израильтянин отметит в этой шутке немалую долю правды – хотя бы потому, что демобилизовавшимся из израильской армии причитаются немалые льготы.

Цитирую:

Во-первых, они пользуются преимущественным правом при устройстве на работу. Во-вторых, им полагается существенная материальная помощь. Так, при демобилизации каждый солдат (солдатка) получает подарок. Сумма подарка вычисляется так: количество месяцев, учитываемых для предоставления льгот, умножается на 70 шекелей. Кроме того, «дембелям» открывают личные счета с вкладом в специальном фонде абсорбции. При определении размера вклада количество «льготных» месяцев умножается на 270 шекелей. Вклад этот целевой, им можно воспользоваться только для завершения образования (или профессионального обучения), покупки квартиры или открытия собственного дела. Если в течение пяти лет после демобилизации деньги «на благие нужды» останутся невостребованными, их у бывшего солдата заберут.









Вот так и живут мальчишки и девчонки:)))

Как я уже отметила, в Иерусалиме невероятно красивые девушки - солдаты. Каждую - хоть на обложку:))))

Меня, выросшую в Москве, всегда приводило в ужас правило, что девушек забирают в армию. Хотя, побывав в Израиле, я теперь понимаю, почему это делается.

Вас бы остановило это правило, если бы вы решили эмигрировать?


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174 comments :
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Andrey Zimenkov
2017-06-02 09:22 am (UTC)
У меня в самой что ни на есть Советской армии женское подразделение было. Узел связи. Ништяков армия тогда девчонкам давала много. Так что попасть - это была мечта многих

Edited at 2017-06-02 09:23 am (UTC)
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ponyroman
2017-06-02 10:12 am (UTC)
В Израиле призывают девушек, они обязаны служить, вот это интересно.
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ponyroman
2017-06-02 10:06 am (UTC)
Ой, предам сейчас мою любимую Делибашеньку и влюблюсь в Израильских солдаток! :)))
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mishkanew2012
2017-06-02 10:34 am (UTC)
Моя старшая дочечка полтора года, как отслужила. А я почти уже 10 лет, как вышел в запас. Но не после срочной службы, а после ежегодных месячных сборов (сборы резервистов) в течении 15 лет подряд (называется милуим). Спасибо за пост. Никаких замечаний не пишу, потому что не знаю всех тонкостей вознаграждения отслуживших срочную службу. Единственное что точно знаю, чтобы получить дополнительную премию (маанак), ребята должны отработать +/- пол-года на т.н. предпочтительных работах (авода муадефет). К этим работам относятся не любая работа, а та которую определило государство. Естественно, что это не самая легкая и престижная работа, а та на которой не очень-то хотят работать (заправщики на АЗС, сервис в гостиницах, неквалифицированная работа на заводах, работа по уходу за тяжелыми больными, строительство и сельское хозяйство), но молодые ребята идут чтобы получить маанак, а это минимум, если мне не изменяет память 9500 шек (+/- 2500 $). Спасибо за пост. Жду продолжения
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fossa_s
2017-06-02 10:39 am (UTC)
Это не "маанак" 9500 шекелей, а вклад, который становится подарком. "Маанак" платят в таком размере, что не выгодно работать на работах, за которые его дают и на которых обычно платят минималку.
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fossa_s
2017-06-02 10:36 am (UTC)
Кого вы цитируете? Странно писать "цитата" и не указывать откуда она взята.

Существенная материальная помощь при устройстве на работу не полагается. Полагается определенная помощь при устройстве в какие-то места работы, например, на заправки. Обычно там, где работа не самая легкая и платят минималку.
Нет подарка и вклада, есть вклад, который через пять лет становится подарком.
В любом случае, не знаю как сейчас (сейчас значительно увеличили выплаты солдатам), а в моё время незначительные льготы не компенсировали потраченные впустую два года жизни. Например, вклад, самая значительная выплата, был в размере зарплаты за пару месяцев.
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silver_slider
2017-06-02 11:09 am (UTC)
А я же поставила живую ссылку на ресурс, откуда взяла информацию:)
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fossa_s
2017-06-02 10:41 am (UTC)
"Хотя, побывав в Израиле, я теперь понимаю, почему это делается."

Чтобы пускать пыль в глаза туристам и говорить "у нас самая красивая армия". Это всё прекрасно, но девушки выбрасывают на это два года жизни.
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ran_khar
2017-06-02 10:44 am (UTC)
Кто выбрасывает,а кто нет. Впрочем как и в остальной жизни.
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yuryr1980
2017-06-02 11:11 am (UTC)
Тут точно все равны перед законом)
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ran_khar
2017-06-02 12:12 pm (UTC)
Для начала в израильской армии все сдают типа экзамена, проверка здоровья и прочее. Потом по этим результатам можно выбрать где служить из предложенных вариантов. Кстати можно сначала получить первую степень, по специальности,которая нужна в армии, а потом служить по этой специальности, но дольше или куда пошлют те же 2-3 года. Войска и подразделения очень отличаются по престижности и соотвественно конкурсу. Всякие крутые устраивают для призывников "гибуш", на деле гоняют дней 5 по пустыне, горам. Всякие задания. Короче кто выдержит и как. Ребята год -два в последних классах ходят на такие кружки "подготовка к армии",чтобы потом пройти этот гибуш. Попасть в программмисты тоже неплохо, потом возьмут куда угодно без всякого университета. К концу службы предлагают курсы улучшить аттестат или таки сделать его,кто в школе сачковал.
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fossa_s
2017-06-02 12:19 pm (UTC)
Ага, только службу по специальности никто не обещает и в большинстве случаев степень нужна тоже для показухи.
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mechnik
2017-06-02 12:46 pm (UTC)
"Если в течение пяти лет после демобилизации деньги «на благие нужды» останутся невостребованными, их у бывшего солдата заберут. "
Тут автор статьи заблуждается. Солдат, после 5 лет после демобилизации, имеет право снять эти деньги и перевести на личный счет. А пятилетняя задержка - чтобы стимулировать поступление в учебные заведения и не дать, на радостях, растранжирить все деньги сразу.
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silver_slider
2017-06-02 01:55 pm (UTC)
Спасибо за пояснение:) Я собирала информацию в интернете, сама я - просто турист, который пытается перенести свои впечатления в блог)
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fossa_s
2017-06-02 01:11 pm (UTC)
Всем, кто хочет чуть-чуть узнать об армейской службе в израильской армии (особенно службе девушек), рекомендую посмотреть фильм "ноль мотивации". Он настолько хорошо отражает действительность, что я плакала, когда его смотрела.
А про службу парней в боевых частях есть хороший фильм "зажечь в Касбе", тоже рекомендую.

Ну, а слушать мнение блогеров, которые приехали в Израиле не в том возрасте, чтоб служить и о службе судят так же, как туристы, наблюдающие няшных солдаток на улицах, лично я бы не стала.
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lisided
2017-06-02 01:14 pm (UTC)
Я не знаю, как в Израиле, у нас все 2 года 99 процентов времени занимала "Уборка территории" и всякая ненужная лабуда типа как в этом ролике ( как правильно пожрать ) .
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silver_slider
2017-06-02 01:58 pm (UTC)
У вас - это где?:)
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wolfberry77
2017-06-02 01:39 pm (UTC)
интересно, а как там относятся к тем, кто не служил. Имеет двойное гражданство - раз и свалил в РФ поближе к призывному возрасту.
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fossa_s
2017-06-02 01:47 pm (UTC)
Коренным израильтянам всё равно, то есть, интерес есть, потому что вдруг человек служил там же и есть что-то общее, но если не служил, то это его личное дело. А вот "русские" репатрианты делают культ из службы и громко, с пафосом вопят о том, какая это гордость, престиж, все должны служить и прочее. Дело в том, что сами они в большинстве своём освобождены от службы, поэтому, во-первых, ничего об этом не знают, а во-вторых, видимо, комплексуют и пытаются гордостью за армию компенсировать тот факт, что не служили. Что-то вроде "деды воевали", только у "русских" израильтян это "дети воевали", даже если дети это дочка, которая два года подавала кофе командиру.
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dilena055
2017-06-02 03:42 pm (UTC)
Пока не съездила в Израиль я тоже считала, что женщине не место в армии. Но там насмотрелась и как то стала нормально относиться к этому.
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Freddy22803
2017-06-02 03:50 pm (UTC)
Интерестно, почему при декларируемом равноправии в Израиле для женщин скидки в плане призыва - мЕньший срок службы, освобождение замужних ?
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allavorona
2017-06-02 05:38 pm (UTC)
В Израиле не "декларируется равноправие" ))))
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prostoza30
2017-06-02 03:52 pm (UTC)
круто, еще не хватало женщин в армии, итак все тяготы жизни на женских плечах, так еще и на службу иди
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kiki_morok
2017-06-02 04:14 pm (UTC)
Меня бы нет. Если уж выбираешь такую страну, то продумываешь все шаги. А у них такое положение, что надо самим себя защищать.
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barmen_batya
2017-06-02 05:29 pm (UTC)
Да, я б в ту армию пошёл бы только ради диффчёнак!))))
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Рулон Обоев
2017-06-02 05:30 pm (UTC)
Паноптикум уродов , прости меня Господи ..тьфу ...бедные арабы

Edited at 2017-06-02 05:46 pm (UTC)
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nordlight_spb
2017-06-02 05:46 pm (UTC)
А ульрарелигиозных начали наконец на службу гонять,хотя бы на относительно мирные специальности типа повара,уборщика или парикмахера? Несколько лет назад жёсткий баттхерт на эту тему был,потому что остальным гражданам надоело этих дармоедов содержать.
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fossa_s
2017-06-02 06:24 pm (UTC)
"Остальные граждане" это "русские", которые сами освобождены от службы и которым надо стрелки на религиозных перевести.
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