Израильские хроники. Кто и с какого возраста служит в Израильской армии.

Сегодня поговорим про Израильскую армию.
Помню, как еще в 90х знакомые девчонки вместе с родителями уезжали жить в Израиль. Меня, недавнюю школьницу, тогда поразило извести о том, что им придется служить в армии. Так и было - знакомая девочка писала, что пошла служить... Потом мы уже не переписывались.
По закону страны все без исключения граждане Израиля, достигшие 18-летнего возраста, подлежат призыву на действительную военную службу. Мужчины служат в течение 3 лет, женщины - 24 месяца. После увольнения в запас они ежегодно будут призываться на военные сборы. Для репатриантов старше 18 лет служба в армии Израиля продлится от 4 до 30 месяцев, всё зависит от семейного положения. Если репатриант старше 24 лет, то его могут вызвать только на сборы резервистов, освобождая от обязательного несения службы.
От военной службы на законных основаниях освобождены женщины, состоящие в браке и имеющие детей, а также репатриантки, переехавшие в страну в возрасте более 17 лет. Особые правила существуют для граждан Израиля, занимающихся врачебной деятельностью. А если репатриант уже служил в армии иностранного государства, то срок службы в Израиле сократится ровно на столько, сколько было прослужено ранее.
Прочитала, что новые эмигранты регистрируются в течение полугода по приезду в призывном пункте и призываются на сразу. Эти полгода даются на личные дела: решить вопрос с жильем, устроиться на работу... На срочную службу их могут призвать не ранее чем через год со дня прибытия в страну, резервистов призывают только через два года.
Затем репатриант проходит медицинское обследование и экзамены. Один из важных – экзамен на знание иврита, от его результатов зависит, в какой род войск направят новобранца.
Демобилизация – это то, ради чего стоит послужить. Израильтянин отметит в этой шутке немалую долю правды – хотя бы потому, что демобилизовавшимся из израильской армии причитаются немалые льготы.
Цитирую:
Во-первых, они пользуются преимущественным правом при устройстве на работу. Во-вторых, им полагается существенная материальная помощь. Так, при демобилизации каждый солдат (солдатка) получает подарок. Сумма подарка вычисляется так: количество месяцев, учитываемых для предоставления льгот, умножается на 70 шекелей. Кроме того, «дембелям» открывают личные счета с вкладом в специальном фонде абсорбции. При определении размера вклада количество «льготных» месяцев умножается на 270 шекелей. Вклад этот целевой, им можно воспользоваться только для завершения образования (или профессионального обучения), покупки квартиры или открытия собственного дела. Если в течение пяти лет после демобилизации деньги «на благие нужды» останутся невостребованными, их у бывшего солдата заберут.
Вот так и живут мальчишки и девчонки:)))
Как я уже отметила, в Иерусалиме невероятно красивые девушки - солдаты. Каждую - хоть на обложку:))))
Меня, выросшую в Москве, всегда приводило в ужас правило, что девушек забирают в армию. Хотя, побывав в Израиле, я теперь понимаю, почему это делается.
Вас бы остановило это правило, если бы вы решили эмигрировать?
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Edited at 2017-06-02 09:23 am (UTC)
Существенная материальная помощь при устройстве на работу не полагается. Полагается определенная помощь при устройстве в какие-то места работы, например, на заправки. Обычно там, где работа не самая легкая и платят минималку.
Нет подарка и вклада, есть вклад, который через пять лет становится подарком.
В любом случае, не знаю как сейчас (сейчас значительно увеличили выплаты солдатам), а в моё время незначительные льготы не компенсировали потраченные впустую два года жизни. Например, вклад, самая значительная выплата, был в размере зарплаты за пару месяцев.
Чтобы пускать пыль в глаза туристам и говорить "у нас самая красивая армия". Это всё прекрасно, но девушки выбрасывают на это два года жизни.
Тут автор статьи заблуждается. Солдат, после 5 лет после демобилизации, имеет право снять эти деньги и перевести на личный счет. А пятилетняя задержка - чтобы стимулировать поступление в учебные заведения и не дать, на радостях, растранжирить все деньги сразу.
А про службу парней в боевых частях есть хороший фильм "зажечь в Касбе", тоже рекомендую.
Ну, а слушать мнение блогеров, которые приехали в Израиле не в том возрасте, чтоб служить и о службе судят так же, как туристы, наблюдающие няшных солдаток на улицах, лично я бы не стала.
Edited at 2017-06-02 05:46 pm (UTC)