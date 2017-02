Пять выдающихся актрис, уничтоженных новым временем...

Решила посмотреть, как сложились судьбы некоторых красивейших актрис прошлого века, и открыла для себя кошмарную тенденцию. Выжить и остаться собой - уважаемыми, красивыми, почитаемыми - в новом веке удалось мало кому. А ведь таких выдающихся актрис в наше время уже не осталось! Я подготовила рассказ про пятерых, но таких историй - очень много.Итак...В прошлом она была профессиональной балериной, и даже получала приглашение от самой Плисецкой продолжить карьеру в балете. Но отказалась. Ее звездным часом стал фильм "Летят журавли".Те, чье детство пришлось на 70-е и 80е наверняка помнят этот великолепный фильм о войне. Фильм стал сенсацией мирового масштаба. Ее звали в Голливуд. Но из СССР не отпустили... Еще одна звездная роль Самойловой - Анна Каренина.После грандиозного успеха крупных ролей для нее не последовало. Ее сын живет в Америке, к кино не имеет никакого отношения. Браки актрисы оканчивались – разводами. Актриса была замужем 4 раза! В последние годы Татьяна Самойлова одиноко жила в бедности и забвении в Москве. Попала в больницу с ишемической болезнью сердца и гипертонией. Умерла в отделении реанимации, куда была госпитализирована из-за повышенного давления. Самочувствие актрисы ухудшилось из-за перемены погоды...С первого раза поступила во ВГИК. Рано вышла замуж, родила сына, развелась. Металась между театром и кино. И вот, звездная роль - в картине «Три плюс два». После этого фильма ее записали в секс-символы, и она стала безумно популярной.Ее вторым мужем стал космонавт Борис Егоров. Но и этот брак не сложился - он ушел в результате к ее коллеге по фильме "Три плюс два" Наталье Кустинской. В 70-х она получала несколько ролей в значимых и всенародно-любимых фильмах: Людмила в «Джентльменах удачи», Павлина в «Летних снах», завуч в «Розыгрыше» и Ирина Соболевская в «Место встречи изменить нельзя».Но актриса считала, что красота мешает ее карьере. В 80х она и вовсе перестала сниматься, не соглашаясь на проходные роли. Сейчас - по одной информации, опубликованной в интернете, она практически не общается с детьми и внуками, окружила себя кошками и почти не дает интервью. В другом месте прочитала, что она заботится о бездомных собаках,не ест мясо, не пьет спиртные напитки, не курит, увлекается йогой и исповедует философию оптимизма. И очень активно поддерживает Навального. Что там правда - не знаю.Девочка из семьи эстрадных артистов, она уже в 14 лет девочка считалась невероятной красавицей. Поступила во ВГИК, на первом курсе вышла замуж за режиссера. Он обещал снимать ее в кино, но обещания не выполнил - боялся, что популярность вскружит ей голову. Так и вышло: стоило ей сняться в фильме «Три плюс два», как она "проснулась знаменитой".После визита Кустинской в Париж, она попала на обложку журнала с подписью: «Советская Брижит Бардо», а журналисты включили молодую актрису в десятку самых красивых женщин мира. Потом был брак с космонавтом Борисом Егоровым, которого она увела у Фатеевой... Казалось бы, все у нее хорошо: Егоров обожал ее сына от другого мужчины - Дмитрия. Вот только в кино интересных ролей она не получала - режиссеры видели только ее яркую внешность. Ее самая запоминающаяся роль - блондинка-любовница в "Иван Васильевич меняет профессию"...Сын Дмитрий снялся в главной роли в фильме "Чучело", потом окончил МГИМО, рано женился. Но после того, как умер его маленький сын, его жизнь сломалась. Он запил, стал наркоманом и погиб. С мужем Наталья разошлась. С 1989 года Наталья Кустинская жила в малогабаритной двухкомнатной квартире в Москве, во Вспольном переулке, дом 16. После смерти сына впала в продолжительную депрессию. Несколько лет актриса страдала остеоартрозом, сильно располнела. В 2010 году после приступа радикулита упала в ванной и получила травму позвоночника. В декабре 2012 года с диагнозом «пневмония» попала в реанимацию Боткинской больницы в состоянии комы, потом перенесла инсульт и умерла, не приходя в сознание.Выдающаяся русская актриса родилась в казачьей станице в большой семье, где кроме нее росло еще шестеро детей. Первая роль - Ульяны Громовой в "Молодой гвардии", принесла ей оглушительный успех. Она вышла замуж за своего партнера по фильму Вячеслава Тихонова, родила сына... Потом - пять лет игнора. Потом - новые роли...После шумного успеха в "Родне" и "Вокзале для двоих" актриса не снималась 18 лет. Одну роль - тетку, которую она сыграла в "Ширли-мырли" - он называла работой, куда пошла из-за денег. Личная жизнь у нее не очень ладилась... А сын от брака с Тихоновым умер в 40 лет из-за наркотиков и алкоголизма. Последние годы она страдала разными заболеваниями, самым серьезным из которых был диабет. Сестра актрисы рассказывала: «Она очень мучилась, но до последнего своего мгновения продолжала репетировать, придумывала себе роли и мечтала, как бы она могла еще сыграть: она просто жила кинематографом». Кстати, она включена в десятку самых выдающихся актрис ХХ века в Британской энциклопедии кино "Who is who". Помимо Мордюковой из русских актрис этой чести удостоена только Фаина Раневская.Выдающаяся актриса, музы Тарковского.. Всем нам с детства знакомая по роли Миледи в "Трех мушкетерах" и Дианы в "Собаке на сене". В кино появилась в 1965 году.Тарковский пригласил Маргариту в свою кинокартину "Зеркало", и она оказалась настолько цельной и талантливой, что Тарковский прислушивался к ее мнению и менял эпизоды, соглашаясь с их прочтением актрисой...Ее звездными ролями стали Диана и Миледи в 70х. Но последующие работы Тереховой в кино уже не принесли ей громкой славы, хотя о них тепло отзывались критики.В 90-х годах Маргарита Терехова практически ушла из кино, редко давала интервью. В последние годы ее все чаще видят в церкви. Читала, что она не очень хорошо понимает, что происходит вокруг. У нее обнаружена болезнь Альцгеймера. Поразил гадкий текст журналистов, которые встретились с ней в театре и полностью передали беседу, из которой это следует...Читая эти истории, я вижу, насколько они все в чем-то похожи. Блистательное начало, прекрасная внешность, талант, ранние браки, неудачи, новые браки... Успешные роли, забвение, борьба за новые роли, и новые неудачи в личной жизни. И это - при том, что их обожала вся страна... Еще прослеживается печальная тенденция - мало у каких знаменитых актрис прошлого все хорошо сложилось в плане отношения с детьми. А еще все они - достаточно бедны.А роли... С перестройкой великолепные актрисы потеряли актуальность. И потом в основном представляли интерес для передач и журналов, где надо было написать ностальгирующие статьи...Ужасно. Почему так???