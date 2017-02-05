улыбка

silver_slider

Заметки гениального сыщика

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Пять выдающихся актрис, уничтоженных новым временем...
улыбка
silver_slider
February 5th, 1:09
Решила посмотреть, как сложились судьбы некоторых красивейших актрис прошлого века, и открыла для себя кошмарную тенденцию. Выжить и остаться собой - уважаемыми, красивыми, почитаемыми - в новом веке удалось мало кому. А ведь таких выдающихся актрис в наше время уже не осталось! Я подготовила рассказ про пятерых, но таких историй - очень много.



Итак...

Татьяна Самойлова.

В прошлом она была профессиональной балериной, и даже получала приглашение от самой Плисецкой продолжить карьеру в балете. Но отказалась. Ее звездным часом стал фильм "Летят журавли".



Те, чье детство пришлось на 70-е и 80е наверняка помнят этот великолепный фильм о войне. Фильм стал сенсацией мирового масштаба. Ее звали в Голливуд. Но из СССР не отпустили... Еще одна звездная роль Самойловой - Анна Каренина.



После грандиозного успеха крупных ролей для нее не последовало. Ее сын живет в Америке, к кино не имеет никакого отношения. Браки актрисы оканчивались – разводами. Актриса была замужем 4 раза! В последние годы Татьяна Самойлова одиноко жила в бедности и забвении в Москве. Попала в больницу с ишемической болезнью сердца и гипертонией. Умерла в отделении реанимации, куда была госпитализирована из-за повышенного давления. Самочувствие актрисы ухудшилось из-за перемены погоды...



Наталья Фатеева

С первого раза поступила во ВГИК. Рано вышла замуж, родила сына, развелась. Металась между театром и кино. И вот, звездная роль - в картине «Три плюс два». После этого фильма ее записали в секс-символы, и она стала безумно популярной.



Ее вторым мужем стал космонавт Борис Егоров. Но и этот брак не сложился - он ушел в результате к ее коллеге по фильме "Три плюс два" Наталье Кустинской. В 70-х она получала несколько ролей в значимых и всенародно-любимых фильмах: Людмила в «Джентльменах удачи», Павлина в «Летних снах», завуч в «Розыгрыше» и Ирина Соболевская в «Место встречи изменить нельзя».



Но актриса считала, что красота мешает ее карьере. В 80х она и вовсе перестала сниматься, не соглашаясь на проходные роли. Сейчас - по одной информации, опубликованной в интернете, она практически не общается с детьми и внуками, окружила себя кошками и почти не дает интервью. В другом месте прочитала, что она заботится о бездомных собаках,не ест мясо, не пьет спиртные напитки, не курит, увлекается йогой и исповедует философию оптимизма. И очень активно поддерживает Навального. Что там правда - не знаю.



Наталья Кустинская

Девочка из семьи эстрадных артистов, она уже в 14 лет девочка считалась невероятной красавицей. Поступила во ВГИК, на первом курсе вышла замуж за режиссера. Он обещал снимать ее в кино, но обещания не выполнил - боялся, что популярность вскружит ей голову. Так и вышло: стоило ей сняться в фильме «Три плюс два», как она "проснулась знаменитой".



После визита Кустинской в Париж, она попала на обложку журнала с подписью: «Советская Брижит Бардо», а журналисты включили молодую актрису в десятку самых красивых женщин мира. Потом был брак с космонавтом Борисом Егоровым, которого она увела у Фатеевой... Казалось бы, все у нее хорошо: Егоров обожал ее сына от другого мужчины - Дмитрия. Вот только в кино интересных ролей она не получала - режиссеры видели только ее яркую внешность. Ее самая запоминающаяся роль - блондинка-любовница в "Иван Васильевич меняет профессию"...



Сын Дмитрий снялся в главной роли в фильме "Чучело", потом окончил МГИМО, рано женился. Но после того, как умер его маленький сын, его жизнь сломалась. Он запил, стал наркоманом и погиб. С мужем Наталья разошлась. С 1989 года Наталья Кустинская жила в малогабаритной двухкомнатной квартире в Москве, во Вспольном переулке, дом 16. После смерти сына впала в продолжительную депрессию. Несколько лет актриса страдала остеоартрозом, сильно располнела. В 2010 году после приступа радикулита упала в ванной и получила травму позвоночника. В декабре 2012 года с диагнозом «пневмония» попала в реанимацию Боткинской больницы в состоянии комы, потом перенесла инсульт и умерла, не приходя в сознание.




Нонна Мордюкова

Выдающаяся русская актриса родилась в казачьей станице в большой семье, где кроме нее росло еще шестеро детей. Первая роль - Ульяны Громовой в "Молодой гвардии", принесла ей оглушительный успех. Она вышла замуж за своего партнера по фильму Вячеслава Тихонова, родила сына... Потом - пять лет игнора. Потом - новые роли...



После шумного успеха в "Родне" и "Вокзале для двоих" актриса не снималась 18 лет. Одну роль - тетку, которую она сыграла в "Ширли-мырли" - он называла работой, куда пошла из-за денег. Личная жизнь у нее не очень ладилась... А сын от брака с Тихоновым умер в 40 лет из-за наркотиков и алкоголизма. Последние годы она страдала разными заболеваниями, самым серьезным из которых был диабет. Сестра актрисы рассказывала: «Она очень мучилась, но до последнего своего мгновения продолжала репетировать, придумывала себе роли и мечтала, как бы она могла еще сыграть: она просто жила кинематографом». Кстати, она включена в десятку самых выдающихся актрис ХХ века в Британской энциклопедии кино "Who is who". Помимо Мордюковой из русских актрис этой чести удостоена только Фаина Раневская.



Маргарита Терехова

Выдающаяся актриса, музы Тарковского.. Всем нам с детства знакомая по роли Миледи в "Трех мушкетерах" и Дианы в "Собаке на сене". В кино появилась в 1965 году.Тарковский пригласил Маргариту в свою кинокартину "Зеркало", и она оказалась настолько цельной и талантливой, что Тарковский прислушивался к ее мнению и менял эпизоды, соглашаясь с их прочтением актрисой...



Ее звездными ролями стали Диана и Миледи в 70х. Но последующие работы Тереховой в кино уже не принесли ей громкой славы, хотя о них тепло отзывались критики.



В 90-х годах Маргарита Терехова практически ушла из кино, редко давала интервью. В последние годы ее все чаще видят в церкви. Читала, что она не очень хорошо понимает, что происходит вокруг. У нее обнаружена болезнь Альцгеймера. Поразил гадкий текст журналистов, которые встретились с ней в театре и полностью передали беседу, из которой это следует...



Читая эти истории, я вижу, насколько они все в чем-то похожи. Блистательное начало, прекрасная внешность, талант, ранние браки, неудачи, новые браки... Успешные роли, забвение, борьба за новые роли, и новые неудачи в личной жизни. И это - при том, что их обожала вся страна... Еще прослеживается печальная тенденция - мало у каких знаменитых актрис прошлого все хорошо сложилось в плане отношения с детьми. А еще все они - достаточно бедны.

А роли... С перестройкой великолепные актрисы потеряли актуальность. И потом в основном представляли интерес для передач и журналов, где надо было написать ностальгирующие статьи...

Ужасно. Почему так???


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182 comments :
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monkeymella
2017-02-04 10:31 pm (UTC)
Прекрасный пост. А я вот вспомнила Светлану Светличную, как одну из красивейших актрис советского кино.
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silver_slider
2017-02-04 10:32 pm (UTC)
Просто как стала читать про них в пятницу - не могу остановиться...
Светличная - да. Но просто про всех не расскажешь...

Для меня самый кошмар - это история Тереховой.
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lafenmi
2017-02-04 10:44 pm (UTC)
в России отстутствует система поддержки старости
от этого много бед
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silver_slider
2017-02-04 10:45 pm (UTC)
У некоторых получалось выжить... Роли были, работа, и все такое...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
fairytale_horse
2017-02-04 10:50 pm (UTC)
Еще прослеживается печальная тенденция - мало у каких знаменитых актрис прошлого все хорошо сложилось в плане отношения с детьми. А еще все они - достаточно бедны.
Ужасно. Почему так???
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Roman von Duisburg
2017-02-04 10:50 pm (UTC)
Самая красивая и лучшая актриса прошлого века это Елена Делибаш!!! :)
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silver_slider
2017-02-04 10:51 pm (UTC)
Нееее, ты не прав)
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sen_semilia
2017-02-04 10:55 pm (UTC)
Вроде бы не так давно видела Терехову ...
И всё было не так плохо...
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silver_slider
2017-02-04 10:56 pm (UTC)
Ух ты! А можешь рассказать? Я гуглила-гуглила, распереживалась( Одна из любимейших актрис...
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f_l_o_e
2017-02-04 10:59 pm (UTC)
Актеры это скот (с) Хичкок.
(Reply) (Thread)
de_de_de
2017-02-04 10:59 pm (UTC)
кустинскую не снимали, потому что таланта не было у нее и внешность быстро пропила.. видела ее в фильмах "шофер на один рейс" и "авария".. выглядела лет на 10 старше своих лет, потасканная вульгарная.. она только в юности была симпатичная..

терехову жалко..
(Reply) (Thread)
silver_slider
2017-02-04 11:01 pm (UTC)
Да?? Не знала... Меня поразили ее ранние фотографии - такая красотка!!!

Значит, она тоже пила?( Про многих актрис того времени это говорят...
(Reply) (Parent) (Thread)
beregbereg
2017-02-04 11:05 pm (UTC)
Время быстротечно и никого не щадит - ни красавиц, ни уродов. А бедны многие старые актёры, не все же зарабатывают, выступая в антрепризах.
(Reply) (Thread)
silver_slider
2017-02-04 11:08 pm (UTC)
Некоторые выстояли...
(Reply) (Parent) (Thread)
junebenjelly
2017-02-04 11:35 pm (UTC)
"Выдающиеся актрисы"
Мордюкова - и рядом Кустинская, Фатеева... Странное соседство)
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silver_slider
2017-02-04 11:47 pm (UTC)
Согласна с вами. Мордюкова и Терехова - особые актрисы. Но я объединяла по судьбам.
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n272nm
2017-02-04 11:39 pm (UTC)
"Ужасно. Почему так???"(С)

Потому что это обычная жизнь человека. Практически любого человека. Мало кто проживает свою жизнь ровно и без проблем, а потом тихо умирает без мучений. Артисты в этом вопросе исключением не являются. Просто они на виду и все. А так, ничего необычного в приведенных историях нет.
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val_talita
2017-02-05 06:04 am (UTC)
Вот да, соглашусь. Возьмите 10 любых 70-летних тётенек - у 6 будет что-то похожее. Просто про актрис пишут, читают.
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viking_runnen
2017-02-04 11:41 pm (UTC)
Судьба лицедеев не завидна,они все падшие люди,ради роли и славы готовы на подлость,предательство,они патологические шлюхи,что мужчины,что женщины,впоследствии они практически все становятся энергетическими вампирами,и никогда не умирают достойной Людей смертью...
Это ведь и про них говорит Русская народная пословица:"жил грешно,да помер смешно..."
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stagla
2017-02-05 07:09 am (UTC)
что характерно и детям достается - избалованные популярностью родителей, они легко становятся падшими - как минимум двое в списке выше имели детей наркоманов
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sdelano_v_sssr
2017-02-04 11:55 pm (UTC)
Ужасно. Почему так???
Потому, что кинозритель (в массе) предпочел мистера Секонда, а не мистера Фёста.
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marinara03
2017-02-05 12:21 am (UTC)
Печально, таких историй очень много: Инна Гулая, Изольда Извицкая.. Красавицы, очень талантливые, а вот же - погибли на взлете.
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"Актрисы, уничтоженные временем.." то есть самой жизнью

pycckux
2017-02-05 08:53 am (UTC)
.... потому правильнее сказать: "Актрисы, уничтоженные временем.."

Edited at 2017-02-05 08:54 am (UTC)
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worm_brain
2017-02-05 12:36 am (UTC)
Не, ни одна не в моём вкусе ни как женщина, ни как актриса. Исключение Мордюкова, как актриса.
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pycckux
2017-02-05 09:00 am (UTC)
все красавицы и талантливы..
А Наталья Фатеева - очень сильная и яркая личность..была депутатом. резала правду открыто и смело!
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gaberalla
2017-02-05 12:50 am (UTC)
Мерзкий пост!
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gaberalla
2017-02-05 01:04 am (UTC)
А Вам бы хотелось, чтобы Вас с альцгеймером выставили и обсуждали? Ах-Ох ! Какие были красивые и какие стали! Жлобство это.
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karfagenych
2017-02-05 10:07 am (UTC)
Блогеры же, туды их в качель.
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nofnord
2017-02-05 01:24 am (UTC)
а интересно было бы посмотреть на других звезд прошлого века - катрин денев, кароль буке, моника белучи
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Бриджит Бардо

pycckux
2017-02-05 09:05 am (UTC)
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udhaifuwamaua
2017-02-05 03:02 am (UTC)
Законы зоологии действуют не толко наа людей, но и на женщин (говорящих животных). Это аксиома.

Кстати, удивлен, что блогирка не включила в список красивых женщин. Чурсину, например.
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silver_slider
2017-02-05 09:26 am (UTC)
Всех включить невозможно.
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standart50
2017-02-05 04:04 am (UTC)
Совок вонючий.
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malgrime
2017-02-05 06:48 am (UTC)
И тут хохлы нашли, где подгадить. Вонючий - это Львов сегодня. Причем в прямом смысле.
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olga_ssr
2017-02-05 04:05 am (UTC)

А с чего вы взяли, что виновато государство? Почему оно должно поддерживать? Почему этих актрис? Почему не юристов и психологов? Они сами не имеют голов на плечах? Вполне понятно, судя по внешности, о не совсем здоровом образе жизни и беспорядочных связях.

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hana_no_senshi
2017-02-05 04:21 am (UTC)
Самое страшное, пожалуй, это судьба Тамары Носовой и дрессировщицы (и актрисы по совместительству) Маргариты Назаровой, они обе умерли в таких условиях, о которых язык не повернется сказать. Гуглите. Только, наверное, вы тоже не решитесь это выставить.
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silver_slider
2017-02-05 09:27 am (UTC)
Про них я читала. Да, это очень кошмарные судьбы.
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anticycloner
2017-02-05 04:30 am (UTC)
Что ж тут кошмарного? Ну да, были красивыми. Стали страшными. Так женщины стареют. Ничего необычного. Вы б еще состоянию актрис 19 века ужаснулись)))
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silver_slider
2017-02-05 09:27 am (UTC)
Я бы не сказала, что страшными. Все они почти перестали сниматься в 90х и жили в бедности...
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cada_absurdo
2017-02-05 04:36 am (UTC)

Мда.А женщины и актрисы великолепные.Нонна так вообще обладала такой внешностью монументальной, ее б в скульптуре изобразить,есть что-то...Читала недавно про Раевскую книгу...тоже сложная судьба. Недореализованность сквозит в судьбах этих женщин очень большая.

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silver_slider
2017-02-05 09:28 am (UTC)
ВОт именно - недореализованность!
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gsv_n_64
2017-02-05 05:30 am (UTC)
Не уверена, что этих актрис можно сравнивать, как равных. Красота - это замечательно, но Терехова и Мордюкова кроме красоты еще и многими другими качествами отличаются. "Великая актриса" - это не только внешность, а иногда даже и не внешность вовсе. Разве Инну Чурикову можно назвать красивой?
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col_pr
2017-02-05 05:42 am (UTC)
Почему "выдающиеся"? Были в молодости красивы - да, популярны - да, но выдающейся я бы ни одну из них не назвал, за исключением, наверное, Мордюковой.
Как-то в последнее время легко раздаются титулы "выдающейся" артистам из прошлого. Особенно, когда умирает старый артист, снимавшийся, как правило, во второстепенных ролях, ему сразу же присваивается титул "легенда", "выдающейся" и т.п.
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coolegga
2017-02-05 11:07 am (UTC)
Мастер эпизода,ага.
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